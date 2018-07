Sulmona: convocato il Consiglio Comunale. Si parlerà anche dell’Ospedale

Al centro dei lavori anche il problema della salvaguardia dell’Ospedale Civile di Sulmona che nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale era stato declassato ad Ospedale di base. Una strategia condivisa anche dalla maggioranza del Consiglio comunale di Sulmona con un voto molto ” chiacchierato” nel luglio del 2016. Ora si prova a recuperare a quegli errori e si spera nell’apertura di una ” vertenza” precisa con Regione e Governo. Sarà possibile? Le opposizioni che da settimane si battono su questo tema sono convinte che la battaglia vada fatta fino in fondo. Ora però sul tappeto c’è un nodo politico ulteriore. La maggioranza è in fibrillazione per le tensioni e le polemiche interne. E la lista “Adesso Sulmona” ha chiesto una verifica,l’ennesima, della maggioranza da tenersi presto. Forse già nelle prossime ore

Sulmona, 26 luglio- Il Consiglio comunale di Sulmona tornerà a riunirsi materdì prossimo 31 luglio alle ore 10,00 a Palazzo San Francesco per la discussione di una serie di argomenti fra i quali spiccano la Istituzione del Registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento Sanitario; Legge Regionale n.25/1988 art. 6 mutamento di destinazione d’uso della part. 903 delfoglio 6 del Comune di Sulmona gravata da uso civico ai fini dell’ affidamento per la gestione dell’area in concessione ; nuovo regolamento Comunale di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;Trasporti pubblici regionali su ruota per la Città di Sulmona – Mozione ;. Salvaguardia ospedale SS. Annunziata di Sulmona

Una seduta di estrema importanza soprattutto se si considera il problema dell’Ospedale civile della città attorno al quale la città di Sulmona deve definire una strategia mirata per riaprire con la Regione ed il Governo centrale una battaglia assai delicata per la sua riclassificazione da Ospedale di base a quello di primo livello. Sarà possibile ? Le opposizioni ci credono e da settimane sono molte attive per riaprire una partita che esattamente due anni determinò una forte spaccatura proprio in Consiglio comunale dove la maggioranza che governa la città si schierò a favore del progetto di riorganizzazione della rete ospedaliera. Un comportamento che fece molto scalpore in Abruzzo ( Sulmona fu la sola città che condivise la linea della Regione) e che in città diede l’avvio ad una serie di polemiche infuocate. Martedì si vedrà e per la coalizione civica di maggioranza sarà un passaggio delicato perché dopo due anni dovrà rivedere il comportamento del luglio 2016.

Intanto anche il clima politico è tornato abbastanza delicato a Palazzo San Francesco con una serie di equilibri che sono tornati in discussione come si è potuto percepire nella giornata di oggi Ancora questa sera si accavallano incontri e riunioni ma la convinzione diffusa in città è che questa situazione sia arrivata ormai al capolinea. Troppi giochini si consumano sulla pelle della città e pochi risultati da parte dell’Amministrazione comunale ma anche della politica in genere riesce a cogliere di questi tempi. Insomma alla confusione che da molti mesi si trascina a Palazzo San Francesco ora si aggiunge anche la tensione nella maggioranza

Ramunno (Adesso Sulmona) al sindaco ” Subito una riunione di maggioranza

Sulmona, 26 luglio– Come gruppo “Adesso Sulmona” chiediamo al sindaco Annamaria Casini di convocare una riunione di maggioranza con tutti i 9 consiglieri comunali per chiarire le posizioni personali e dei gruppi.Si rincorrono nelle ultime ore voci, ipotesi anche non troppo remote su manovre che non appartengono al nostro modo di fare politica e che non vogliamo nemmeno sfiorare.Chiediamo di verificare la solidità della maggioranza perchè Sulmona non può permettersi un’amministrazione debole, schiava dei balletti di chi piuttosto che guardare alle prossime generazioni preferisce guardare costantemente ai prossimi appuntamenti elettorali.Non era questo lo spirito che ci ha spinto a metterci in gioco e al servizio della città giovanissimi e con tanta voglia di cambiare metodi e sistemi vecchi.Staremo lontani dal modo di fare politica che non tiene conto delle necessità delle persone.

Se non verranno chiarite le posizioni interne saremo i primi a chiamarci fuori dai giochi perchè non abbiamo bisogno di poltrone, assumendoci le nostre responsabilità, in primis quella di aver ridato voce a chi ha condotto questa città e l’intero territorio nel baratro portando spopolamento, crisi occupazionale e soprattutto la fuga dei giovani a cui probabilmente saremo costretti anche noi.Ma dovranno tutti assumersi le responsabilità e decidere se quest’amministrazione deve andare avanti o no e parlare chiaro in maniera tale che gli elettori abbiano un quadro completo per giudicare chi vorrà continuare a fare politica in questà città.Lo diciamo con il cuore in mano con l’unico intento di fare il bene di Sulmona