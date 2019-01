Sulmona:  Convenzione di Circolo per le primarie del Pd

Sulmona, 20 gennaio– Si è svolta questa mattina all’interno della sezione di Corso Ovidio a Sulmona la Cinvenzione di Circolo per le primariue del Partritop. Le mozioni fanno riferimento ai candidati Roberto Giachetti, Maurizio Martina, Francesco Boccia, Nicola Zingaretti, Dario Corallo, Maria Saladino.

Nel corso del dibattito molti i temi affrontati riguardanti le grosse problematiche che interssano sia per la città sia i territori della Valle Peligna. Presenti i candidati del Partito Democratico alle Elezioni Regionali Antonio Di Rienzo medico e Valentina Di Benedetto avvocatoi quali hanno ricordato le realtà difficili sia dell’Ospedale Civile di Sulmona a rischio declassamento, sia il Tribunale a rischio soppressione, temi che rappresentano le continue spoliazioni che sia la città di Sulmona, sia il territorio della Valle Peligna rischiano di continuare a subire. Antonio Di Rienzo e Valentina Di Benedetto hanno ricordato l’impegno di tutti i consiglieri della minoranza Antonio Di Rienzo, Fabio Ranalli, Bruno Di Masci, Elisabetta Bianchi, Mauro Tirabassi, Maurizio Balassone e Francesco Perrotta portato avanti in questi mesi per fronteggiare le diverse emergenze che si sono accavallate e la necessità di avere all’intero dell’Assemblea regionale di palazzo dell’Emiciclo la giusrta rappresentanza del Pd per sostenere le ragioni della città e del territorio.

Andrea Pantaleo