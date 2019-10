Sulmona, convegno su comunicare e proteggere

Sulmona, 31 ottobre– Si è svolto a Sulmona, nel cinema Pacifico, un interessante convegno avente come tema la comunicazione per proteggere, il cittadino soccorritore di se stesso. L’evento è stato rivolto sia ai cittadini, sia agli organismi di soccorso, fra i quali la protezione civile. Molte le persone intervenute alla manifestazione fra le quali Emilio Iannarelli funzionario del dipartimento della protezione civile, Luigi Luciani Goinfoteam, Anna Amati meta group, Angelo Borrelli capo dipartimento protezione civile, Fabrizio Curcio capo dipartimento casa Italia, Silvio Liberatore dirigente dipartimento servizio emergenza protezione civile regione Abruzzo, Raffaello Fico direttore ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere; ha moderato la giornalista Marianna Cianforte.

Presenti inoltre alcuni sindaci ed amministratori locali fra i quali Annamaria Casini sindaco di Sulmona, Giovanni Mastrogiovanni sindaco di Scanno, Giovanni Di Mascio per Campo Di Giove, Luigi Fasciani per la Comunità Montana Sirentina, appartenenti alla protezione civile, rappresentanti dell’arma dei carabinieri, polizia di stato, forze armate esercito, guardia di finanza. Quello della protezione e della sicurezza è un tema, realtà, che sono a cuore a tutti, nessuno escluso, con l’impegno di tutti che deve essere costante al fine di proteggere e tutelare. Il fine è anche quello di stimolare e professionalizzare al massimo tutte le persone direttamente coinvolte in tutte le attività di pianificazione civile, amministratori pubblici, tecnici, appartenenti della pubblica amministrazione, comunicatori, cittadini, appartenenti alle associazioni di volontariato. Il ordinamento nei casi di calamità è fondamentale, ma occorrono anche conoscenza, esperienza, mezzi a disposizione al fine di intervenire con tempestività, professionalità. Il convegno tenuto a Sulmona in queste ore vuole giungere alla realizzazione di un nuovo modo di comunicare, di affrontare le emergenze, realizzando un dialogo che deve essere permanente, al fine di diffondere conoscenze, nonché le norme di comportamento anche in situazioni ed in realtà di preallarme, allarme, ed emergenza. La sicurezza è un pilastro fondamentale al fine di agire in tempi brevi, per essere di soccorso a coloro che dovessero avere bisogno.

Andrea Pantaleo