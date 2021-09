Sulmona: Contratto di Quartiere zona Peep, prorogati di 20 giorni i termini per presentazione domanda

– Sonoe concorrere all’assegnazione dei 21 appartamenti nella palazzina del. “Abbiamo ritenuto opportuno riaprire i termini di scadenza,al fine di agevolare il più possibile tutti coloro che sono interessati a partecipare all’assegnazione degli appartamenti a canone concordato, secondo il nuovo bando pubblicato lo scorso luglio, in quanto abbiamo considerato le limitazione in questi mesi degli orari degli uffici preposti, sia a causa del periodo estivo che delle normative anticovid, per poter produrre la documentazione necessaria”. E’ quanto specifica il vicesindaco con delega alle Politiche Socialeche tiene a precisare: “restano intatti i requisiti e le modifiche introdotte in seguito alla conclusione del precedente bando 2020.arà quindi possibile presentare le istanze. Non si tratta di case popolari, il cui bando Ater, invece, lo illustreremo in una conferenza stampa lunedi prossimo”.