Sulmona: continua la battaglia per la centrale SNAM

Sulmona, 26 settembre- Conferenza stampa questa mattina a palazzo San Francesco per annunciare che, la battaglia per scongiurare la realizzazione della centrale SNAM, continuerà senza sosta al fine di tutelare i cittadini residenti nel territorio della valle peligna. Presenti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini e Mario Mazzocca delegato tecnico per il comune di Sulmona.

Nel corso della conferenza stampa si è data comunicazione di voler presentare il ricorso al Consiglio Di Stato, avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal TAR dell’Aquila, con la quale l’organo giudiziario ha rigettato il ricorso. Secondo il Sindaco ed i comitati che, senza sosta continuano anch’essi la battaglia per la centrale SNAM, non si sarebbero tenute in considerazione una serie di peculiarità ritenute d’importanza fondamentale,fra le quali oltre ad eventuali profili d’incostituzionalità, l’impatto ambientale e il rischio sismico, tenuto conto delle faglie situate in località monte Morrone, faglie ferma da mille anni.

Il sindaco ha ringraziato pubblicamente la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo per il suo impegno senza sosta in questa aspra battaglia. Mario Mazzocca,architetto ed ex Sottosegretario nella precedente Giunta regionale,. ha sottolineato l’impegno da parte di tutti al fine di continuare la battaglia con convinzione e senza sosta. Il sindaco Annamaria Casini ha precisato che il comune andrà avanti in questa lotta, ma occorrerà l’apporto fondamentale da parte della politica nazionale. In questa vicenda si vede non tutelato anche il diritto alla salute dei cittadini, principio costituzionalmente garantito dalla carta costituzionale italiana ex articolo trentadue della costituzione, diritto alla salute il quale sarebbe minacciato dall’emissioni che la centrale produrrebbe. Secondo il sindaco, i comitati e Mario Mazzocca, tali peculiarità non sarebbero state valutate in maniera attenta.

Altra considerazione da farsi è quella del rischio idrogeologico, altra realtà più volte sostenuta da molti, comitati compresi. Nell’attesa del pronunciamento da parte del Consiglio di Stato, avverso il ricorso presentato, la battaglia deve vedere l’unità d’intenti da parte di tutti, nessuno escluso, così come ha sottolineto il sindaco Annamaria Casini. Per questa vicenda della costruzione della centrale SNAM, lo ricordiamo, non sono mancati momenti di forte tensione, stanti a dimostrare che la questione è particolarmente seguita da parte di molti cittadini residenti. Si è annunciata anche una conferenza di servizi per far fronte alla questione. Vicenda questa della centrale SNAM che va avanti da molti anni e che vede ancora molti cittadini in prima linea. Nel corso ella conferenza stampa si è ricordato anche il fondamentale istituto giuridico dell’AIA, ossia la l’autorizzazione integrata ambientale, introdotta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 372 del 1999. Essa prevede per l’appunto un provvedimento avente in oggetto la possibilità a che, un impianto, possa funzionare a condizione che rispetti tutte le condizioni prevista dalla legge per scongiurare il rischio inquinamento.

