Sulmona: Congiungere, legare, fondere e saldare! I corsi teatrali di Classemista

Sulmona,11 luglio- I corsi teatrali “GIOCATEATRO”di Classemista Teatro Musica sono di nuovo in partenza, per unire con coraggio bambini, ragazzi ed adulti al linguaggio teatrale.Un assaggio estivo, formativo e ricreativo presso il Parco Fluviale “A. Daolio” (Sulmona).

Per la partecipazione non sono richieste particolari capacità fisiche o precedenti esperienze, ma la disponibilità a mettersi in gioco, in relazione con gli altri.I corsi, divisi per età dei partecipanti, saranno a cura di Roberto Mascioletti e Candida D’Abate, con il seguente calendario:

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 4-5 anni 9.30 – 11:00 Mart. 21 e 28 Mart. 11 e 18 Mart. 1 e 8 6-10 anni 17:00 – 18:30 Merc. 22 e 29 Merc. 12 e 19 Merc. 2 e 9 11-14 anni 18:30 – 20:00 Merc. 22 e 29 Merc. 12 e 19 Merc. 2 e 9 15-18 anni 9:30 – 11.00 Merc. 22 e 29 Merc. 12 e 19 Merc. 2 e 9 Adulti 18:30 – 20:00 Mart. 21 e 28 Mart. 11 e 18 Mart. 1 e 8 Haccateatro 17:00 – 18:30 Mart. 21 e 28 Mart. 11 e 18 Mart. 1 e 8

“Giocando rendiamo vivo quel che non c’è più, ci muoviamo in complesse direzioni, non si è mai soli quaggiù, insieme a voci, corpi, ritmi e suoni”Tutti i corsi teatrali dell’Associazione culturale Classemista Teatro Musica, aperti a tutti,fanno parte di un progetto più ampio in collaborazione con il Comune di Sulmona per la stagione estiva 2020.

INFO:

ClasseMista Teatro Musica

Candida D’Abate 320 6130263 – dabate.candida@gmail.com

Roberto Mascioletti 334 3779074 – robertomascioletti@gmail.com