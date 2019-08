Sulmona: confermato per Settembre il 26^ meeting nazionale di atletica leggera

Sulmona, 6 agosto– In questi giorni la società Amatori Atleica Serafini ha ricevuto conferma che sabato 14 e domenica 15 settembre si svolgerà il 26° Meeting Nazionale di atletica leggera “ Città di Sulmona”. Anche quest’anno l’importante manifestazione prevede nei due giorni di gara un programma completo riservato alle categorie allievi e cadetti maschili e femminili.

Il 26° “Città di Sulmona” servirà anche ai tecnici federali per individuare gli atleti che andranno a far parte della squadra abrzzese inpegmata nella prima settimana di ottobre ai Campionati Italiani in programma a Forlì. Anche per questo appuntamento stagionale, che ormai si ripete da oltre 26 anni, l’Amatori Serafi, oltre a garantire una organizzazione perfetta, presenterà una formazione di giovani, di buon livello che per l’occasione cercherà di contrastare, nelle varie specialità, gli atleti delle altre società presenti. Tra gli atleti sulmonesi diversi saranno anche in corsa per la conquista di una maglia da indossare in occasione della rappresentativa, impegnata, come abbiamo detto, agli Italiani di Forlì. (h. 15,30)