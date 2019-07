Sulmona: concerto conclusivo all’Annunziata

Sulmona, 23 luglio– Concerto conclusivo , nel cortile del palazzo della santissima annunziata, il quale ha concluso una serie di concerti facenti parte del cartellone estivo di Sulmona estate 2019. I concerti del C. O. S. I. il centre for opera studies in Italy hanno riscosso molto successo: ieri sera vi è stato l’atto conclusivo, il quale ha visto la presenza di rinomati artisti della lirica, giunti dal Canada, Gran Bretagna, Cina, Italia, ed altre nazioni i quali hanno elargito emozioni musicali particolari. Il direttore artistico è Darryl Edwards, mentre Tania Puglielli è il direttore esecutivo. In tutto sei sono stati i concerti avutisi tutti nel cortile del palazzo della santissima annunziata.

Come programma di sala sono state eseguite composizioni di celebri ed immortali musicisti quali Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti, Mozart. Non è mancata la musica partenopea con l’esecuzioni di celebri composizioni degli autori Cardillo, Bixio, Di Capua quali o sole mio, core ‘ngrato, mamma sol per citarne alcune. Il concerto ha avuto inizio con l’esecuzione dell’inno nazionale d’Italia, eseguito da tutti i cantanti lirici, concludendosi con l’esecuzione dell’aria tratta dall’opera Nabucco di Giuseppe Verdi va pensiero. Molta è stata la soddisfazione per la presenza di questi concerti di musica lirica, la quale come sempre unisce molte persone. Presenti non soltanto appassionati della lirica. Il concerto di gala di ieri sera ha confermato l’importanza della cultura musicale e l’immortalità della musica lirica; l’ingresso al concerto è stato libero.

Andrea Pantaleo