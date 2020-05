Sulmona: come costruire la ripartenza ? Idee e proposte di Elisabetta Bianchi (Fdi)

Il Capogruppo di Fdi in Consiglio comunale di Sulmona auspica una partecipazione attiva dei parlamentari del territorio, soprattutto Di Girolamo (M5S) e D’Alfonso(Pd) perché in occasione del Decreto Liquidità siano contemplate “ misure deflattive in tema di “ mercato dell’energia” e poi avanza alcune proposte da sviluppare sul piano locale per uscire dallo stallo in cui versa la città e facilitare la ripresa delle attività prodttive. Necessario aprire un tavolo di confronto con i proprietari degli immobili del centro storico per contenere i costi per le attività commerciali ;consentire l’ampliamento di occupazione di suolo pubblico senza oneri aggiuntivi,eliminazione del parcheggio a pagamento nel centro storico. Insomma proprio con le difficoltà del momento la politica cittadina sembra uscire dal letargo dopo tanti mesi e intende sviluppare il confronto sulla migliore qualità delle proposte. da utilizzare per riaccendere una speranza per Sulmona. Sarà possibile? Vedremo



Sulmona, 8 maggio Per fronteggiare al meglio la deriva economica determinata dalla emergenza Covid 19 è di vitale importanza per la programmazione della Fase 2, che l’azione amministrativa si focalizzi su misure concrete che possano ben delinearne l’ambito di intervento anche sotto il profilo politico nell’esclusivo interesse dei cittadini e delle attività produttive, specie per quelle che sono state costrette alla chiusura e per le quali la ripresa sarà inevitabilmente in salita sia per il contingentamento forzato nell’affluenza di clientela sia per gli investimenti cui sono costretti per adeguare le proprie attività ai protocolli di prevenzione del contagio.

“Particolare attenzione ci aspettiamo da parte dei parlamentari abruzzesi,- spiega il Capogruppo di Fdi in Consiglio comunale Elisabetta Bianchi-specie da quelli della nostra circoscrizione appartenenti alle compagini governative Senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo e dal Senatore Luciano D’Alfonso perchè in occasione del Decreto Liquidità siano contemplate misure deflattive in tema di mercato dell’energia visto che il lavoro agile sta scaricando sinora sui lavoratori il costo di energia elettrica e che le bollette arrivano in scadenza di pagamento anche alle attività chiuse e a chi il lavoro lo ha perso; l’introduzione di misure di garanzia acchè i crediti bancari da emergenza Covid 19 coperti al 100% dalle garanzie statali possano realmente tradursi in liquidità effettiva per l’esercizio d’impresa;

Per quanto attiene alle politiche del Comune di Sulmona, invece, una prima misura per sostenere la ripresa delle attività produttive ed incrementare il mercato del lavoro, anche sulla scorta della proposta ANCI al Governo Conte deve riguardare lo studio di fattibilità per esempio, su:

1) abolizione del parcheggio a pagamento presente in centro storico;

2) Subordinata alla richiesta da parte del Comune alle risorse finanziarie equivalenti da richiedere al Governo Conte sulla linea di sostegno all’occupazione, l’attivazione della misura agevolativa di maggiore liquidità nel sistema produttivo locale mediante la esenzione, per la sola annualità in corso, del pagamento dei tributi locali da corrispondersi da parte delle attività commerciali, artigiane, culturali e turistiche che abbiano subito la chiusura dei provvedimenti governativi a seguito dell’emergenza Covid 19. Per poter usufruire di tale misura le attività dovranno mantenere o integrare la forza lavoro preesistente alla chiusura;

3) aprire un tavolo di confronto con i proprietari degli immobili in centro storico al fine di individuare misure utili al contenimento del costo degli affitti dei locali commerciali;

4) Ampliare la possibilità di occupazione di suolo pubblico senza oneri aggiuntivi

Questi e tanti altri temi – conclude Bianchi-devono affrontarsi nel coraggio del contraddittorio tra tutte le forze politiche nelle sedi istituzionali per uscire dalla fase di stallo decisionale in cui l’Amministrazione Casini si trova nell’affrontare la fase 2 dell’emergenza Covid 19”