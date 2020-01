Sulmona: Colonoscopia, la replica della direzione Asl

Sulmona, 28 gennaio- “Con riferimento all’articolo di stampa in data 27.01.2020 riguardante i tempi di attesa per le colonscopie, la ASL tende a precisare che l’approccio alla gestione e al contenimento delle liste di attesa richiede la partecipazione e collaborazione a più livelli”

“Accanto alla gestione delle risorse umane e l’ausilio di tecnologie sempre più performanti, per le quali l’Azienda sta investendo da tempo, occorre definire una corretta selezione dei pazienti per classi di priorità che ne caratterizzano l’urgenza della prestazione. E’ da tempo in essere una stretta collaborazione di tutti gli attori del sistema per adempiere a quanto sopra. La mancata realizzazione può comportare una dilazione dei tempi di esecuzione” (h. 14,00)