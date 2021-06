“Sulmona città in fiore”, sono 27 le adesioni pervenute al concorso

Sulmona,21 giugno– Sono 27 le adesioni pervenute al concorso “Sulmona città in fiore”, la sfida tra balconi e dehors fioriti più belli del centro storico. “In occasione dell’estate abbiamo voluto lanciare questa bella iniziativa che premia chi ha contribuito ad abbellire il centro storico allestendo il proprio balcone o dehors con fiori e piante. – Sono 27 le adesioni pervenute al concorso, la sfida tra balconi e dehors fioriti più belli del centro storico. “In occasione dell’estate abbiamo voluto lanciare questa bella iniziativa che premia chi ha contribuito ad abbellire il centro storico allestendo il proprio balcone o dehors con fiori e piante.

Cittadini, operatori commerciali, proprietari di strutture ricettive: ringrazio tutti coloro che, mettendo in campo creatività e arte floreale, hanno partecipato al concorso che esalta la bellezza e i colori dei fiori su balconi, finestre, terrazze o dehors su Corso Ovidio, o nelle piazze, vicoli e angoli suggestivi nel cuore antico della città. E’ un modo per premiare chi attraverso un linguaggio ecologico e sostenibile contribuisce con semplicità a rendere più accogliente l’immagine del centro storico. Un particolare grazie va alla Bper di Sulmona che ha creduto nell’importanza di questa iniziativa, finanziando il concorso. Sarà adesso la Commissione ad occuparsi della valutazione dei criteri per l’assegnazione dei premi in palio, che saranno poi consegnati in una cerimonia, che si svolgerà nel prossimo mese di Luglio, inserita nel cartellone eventi del Comune”. Lo afferma l’assessore al Centro Storico e all’Ambiente Manuela Cozzi.

Per ciascuna delle due categorie Balconi (che include balconi, finestre, davanzali e scale esterne) e Dehors (dehors, allestimenti mobili in spazi all’aperto): ai primi classificati una city bike allestita con piante floreali, ai secondi una collana in argento e ai terzi una fornitura di materiale per il giardinaggio.