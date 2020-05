Sulmona, città imbarazzata ora prende le distanze dalle dichiarazioni di Sgarbi

– Le dichiarazioni su Facebook di Vittorio Sgarbi,Presidente onorario del Premio Sulmona, sulla liberazione di Silvia Romano, non sono piaciute a Sbic ma anche a tanti sulmonesi. L’accaduto è già un caso che divide e fa discutere’ molto e c’è chi chiede agli organizzatori della tradizionale manifestazione culturale di assumere una posizione precisa sull’accaduto

Sulmona,18 maggio-Attraverso le esternazioni di Vittorio Sgarbi anche la città di Sulmona, indirettamente e suo malgrado, si è inserita nel dibattito di basso livello successivo alla liberazione e al rientro in Italia della giovane cooperante Silvia Romano.Sgarbi, presidente onorario del Premio Sulmona, in un suo post Facebook del 10 maggio scorso ha dichiarato che Silvia Romano, essendosi convertita “radicalmente all’Islam (…), va arrestata per concorso esterno in associazione terroristica”. Lo scrive questa sera in una nota il Movimento cittadino Sulmona Bene in Comune (SBIC)

“Una esternazione raccapricciante – si legge ancora nel documento- per una ragazza che ha scelto di adoperarsi per chi ne ha più bisogno, in contesti difficili, e costruire così un mondo più umano e giusto. Ragazza che ha pagato con un anno e mezzo di prigionia il suo impegno e che è riuscita, fortunatamente, a riabbracciare familiari, parenti e amici.

La dichiarazione di Sgarbi non è per nulla condivisibile: anche la scelta consapevole di convertirsi all’Islam resta una scelta assolutamente personale. La nostra Repubblica, peraltro, riconosce la libertà di culto.

Vista la storia di accoglienza della nostra città sin dalla Seconda Guerra Mondiale, motivo per cui è stata insignita della Medaglia d’argento al valore civile, chiediamo ai vertici dell’associazione Il Quadrivio, organizzatrice del Premio Sulmona, di prendere le distanze dalle affermazioni di Vittorio Sgarbi, anche nel segno della cultura per cui ogni anno l’associazione si adopera e che, a nostro modesto parere, è il più forte degli strumenti di inclusione”.(h. 17,30)