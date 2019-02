Sulmona Città dell’Anna ( curiosità di casa nostra)

Sulmona, 22 febbraio– Sulmona è città Millenaria, con un passato straordinario , Patria del Sommo ed Imperituro poeta Latino Publius Ovidius Naso, il quale ha composto opere giunte sino ai nostri giorni in un itinerario straordinario di millenni nei quali, le opere di Ovidio, sono state sempre protagoniste in ogni epoca della storia. la città di Sulmona ha vantato uomini celebri in ogni epoca del passato; Ovidio ha decantato anche l’amore quale estasi e delizia del cuore.

Concluse le recenti elezioni regionali è tempo di bilanci, analisi, confronti, dibattiti e, come di consueto, non mancano le polemiche. Molti si sentono protagonisti ritenendo di avere la soluzione giusta e la chiave di svolta sia per la politica, sia per la città. Fra i tanti aspetti positivi e negativi ve n’è una che da tempo si è andata affermando in maniera tangibile, quale dimostrazione di una mentalità che, sfortunatamente, non è solamente positiva ma si caratterizza anche per una grettezza mentale, culturale, sociale, intellettiva che, sicuramente, non fa né onore, né bene alla città.

Il nome Anna è incantevole e lo portano innumerevoli leggiadre, affascinanti fanciulle e signore adulte, di qualsiasi generazione, ma è anche protagonista per l’appunto di una mentalità dello stare a vedere, dell’attendersi che siano gli altri a fare, dello stare alla finestra a guardare ed attendere come vada a finire, magari criticando a tutto campo.

Il nome Anna è usato anche per queste riflessioni che sono le seguenti: anna vedè (devono vedere), anna raggiunà (devono ragionare), anna rsolvr (devono risolvere), s’anna canddà (si devono candidare), anna fa (devono fare), anna chiacchiarà (devono chiacchierare), anna dicr (devono dire), ann ditt ca sa dà (hanno detto che si vede), anna truvà na soluzion (devono trovare una soluzione), anna sente (devono sentire), s’anna fa sempre i di iatr (si devono fare sempre i degli altri), anna analzzà (devono analizzare), anna realzzà (devono realizzare), s’anna vestè (si devono vestire), anna pur rom i ……. (devono anche rompere i …..) se n’anna pur i a……..(se ne devono anche andare a…….).

A questo punto forse viene da chiedersi che la città di Sulmona dovrebbe chiamarsi Anna anziché Sulmona.Ovviamente abbiamo anche persone intelligenti di cultura, professionalità, esperienza, pronte a dare il loro prezioso apporto e fondamentale contributo alla Città, alle Istituzioni, al’intera Società Civile per realizzare il fondamentale progresso Civico. Sulmona è città la quale ha avuto per secoli un’indiscussa posizione di prestigio avendo Poeti, Pronotari del Regno, Patriziato Civico, Zecca la quale ha coniato moneta per oltre un secolo, famiglie le quali hanno rappresentato Sulmona per secoli conferendole prestigio e lustro, una delle Fiere del Regno, lo Stemma Civico per concessione Regia elargitole in data 2 settembre 1410 da Re Ladislao d’Angiò Durazzo, ed altro ancora. Oggi la città vive una situazione molto difficile; altra constatazione, che credo si debba doverosamente sottolineare ed analizzare, consta nella peculiarità che esiste un binomio di assoluta negatività che si caratterizza per un elevato tasso di invidia e litigiosità in tutti i campi, che determina impossibilità di realizzare molte realtà al fine di raggiungere obiettivi fondamentali per tutti.

Dal momento che non lo faccio io non lo devi fare nemmeno tu; quale la soluzione? In primis cambiare urgentemente e doverosamente mentalità auspicando che ciò sia possibile, in secundis abbandonare l’anna perché in tal caso non credo sia foriera di nessuna positività per la città, terzo evitare le critiche inutili ed aprire la bocca senza sapere ciò che si asserisce.

Andrea Pantaleo