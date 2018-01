Le giornate chiudono le festività natalizie A Sulmona, in corso Ovidio, da domani 5 al 7 gennaio, si terrà il Chocolate Days, una fiera per presentare le produzioni di cioccolato made-in-Italy. Comunque un’idea apprezzabile

Sulmona,4 gennaio– “Il centro storico di Sulmona si animerà, nel weekend dell’Epifania, con il Chocolate Days, 3 giornate tutte dedicate agli appassionati della cioccolato. Un’esperienza accattivante non solo per i sulmonesi, anche per chi è in visita, nelle località turistiche del comprensorio. Un’occasione adatta sia agli adulti che ai ragazzi, che avranno modo di conoscere i segreti dietro la lavorazione del cacao.” Lo ha detto la vice sindaco Mariella Iommi aprendo così la conferenza stampa di presentazione del Chocolate Days, l’evento che si svolgerà in corso Ovidio da venerdi 5 a domenica 7 gennaio.

Qindici aziende italiane, tra le quali spicca anche un birrificio teatino che produce una birra al cioccolato, presenteranno le loro creazioni distribuendosi sui 25 stand da piazza Carlo Tresca a piazza dell’Annunziata. Sarà possibile degustare e acquistare cioccolato di tutti i tipi bianco, al latte, gianduia, fondente e anche aromatizzato.

Piazza Ovidio ospiterà l’attrazione più curiosa: la Ciokofabbrica. Si tratta di uno spazio che proporrà percorsi educativi tenuti dal maestro perugino Fausto Ercolani. Il maestro cioccolatiere presenterà i vari step della lavorazione:“Dalla selezione della bacca di cacao, alla tostatura e solo in ultimo lo stampo della tavoletta.” Per Ercolani mostrare il processo produttivo della cioccolata artigianale è diventata una necessità: “mostrare al pubblico perché il cioccolato artigianale costa di più di quello che troviamo nei supermercati.” I laboratori saranno presentati in maniera continuativa per permettere a tutti di partecipare dall’inizio alla fine.

Nelle giornate di sabato e domenica poi, i più piccoli potranno anche incontrare Masha e orso, dalle 16 in poi.Una manifestazione che il comune di Sulmona a ritenuto positiva per la città e che per questo ha deciso di patrocinare, autorizzando l’associazione Movimento del Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze italiane e Casartigiani Abruzzo ad usufruire degli spazi pubblici del centro storico. Il vice presidente dell’associazione Paolo Recchia, prevede un grande successo per la manifestazione, che è stata proposta in altre località italiane con l’obiettivo di valorizzare il cioccolato artigianale “piu gustoso e raffinato di quello industriale Anche Flaviano Montebello, della Casartigiani Abruzzo è dello stesso parere e aggiunge: “Questa manifestazione vuole essere di incentivo alla riscoperta e alla valorizzazione dell’artigianato che ben si coniuga anche con il turismo, risorsa assai importante per la nostra regione”.

Ecco il programma completo

Venerdì 05 gennaio 2018 ore 11:00 Apertura Stand del Cioccolato ; ore 11:30 Inaugurazione Ufficiale della Manifestazione Festival del Cioccolato di Pescara e della Ciokofabbrica alla presenza delle Autorità Istituzionali; ore 11:45/13:00 – 16:00/19:00 1° Percorso Educativo all’interno della CIOKOFABBRICA : “ dalla tostatura della Fava di Cacao alla creazione della pasta di Cacao” ore 17:00/ 18:00 Show-Cooking – corso aperto a tutti. ore 22:00 Chiusura Stand. Sabato 06 gennaio 2018 ore 10:00 Apertura Stand del Cioccolato; ore 11:00/13:00 16:00/19:00 incontriamo WILLY WONKA e la Fabbrica del Cioccolato – all’interno della Ciokofabbrica; ( per bambini ed alunni scuole Primarie) ore 11:45/13:00 – 16:00/19:00 2° Percorso Educativo all’interno della CIOKOFABBRICA : “ dalla Pasta di Cacao alla Creazione della Cioccolata” ore 17:00 Laboratorio per i Bambini “ mi impasto di cioccolato” a cura della Maestro Cioccolatiere Fausto Ercolani; ore 18:00 “La Cioccolata fa’ bene?” percorso culturale e nutrizionale del Cioccolato ore 22:00 Chiusura Stand. Domenica 7 Gennaio 2018 ore 10:00 Apertura Stand del Cioccolato; ore 11:00/13:00 16:00/18:00 incontriamo WILLY WONKA e la Fabbrica del Cioccolato – all’interno della Ciokofabbrica; ( per bambini ed alunni scuole Primarie); ore 11:45/13:00 – 16:00/19:00 3° Percorso Educativo all’interno della CIOKOFABBRICA : “ dalla Fava di Cacao alla Cioccolata ” si faranno partecipare ospiti nella creazione del cioccolatino; Attesissima per la gioia dei più piccoli nella giornata della domenica la presenza di Masha e Orso, che gireranno nella fiera e con cui sarà possibile giocare e fare foto. ore 17:00/18:00 4° Percorso Educativo all’interno della CIOKOFABBRICA “ Cioccolatini Artigianali ed oggettistica in genere” dimostrazione a cura del maestro Fausto Ercolani ore 22:00 Chiusura Manifestazione.

Manuela Susi