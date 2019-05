Sulmona città cardioprotetta, Ramunno “potenziare progetto”

Sulmona, 26 maggio– È stata avviata la ricognizione dei defibrillatori installati nel territorio comunale di Sulmona per verificare lo stato della manutenzione, il loro corretto funzionamento e per ampliare la copertura anche alle frazioni della nostra città. Sono circa 18 e sono stati installati in diversi punti della città nel 2015 quando venne lanciato il progetto “Sulmona Città Cardioprotetta”dall’allora amministrazione comunale, Rotary Club e Croce Rossa.

“Da allora però – spiega il Consigliere comunale Andrea Ramunno– non ci sono stati interventi manutentivi ora necessari in quanto si tratta di dispositivi salvavita che devono essere altamente efficienti. Sto lavorando da un po’ a questo progetto e si procederà nelle prossime settimane alla manutenzione dei defibrillatori esistenti e poi successivamente all’acquisto di nuovi dispositivi da installare nelle frazioni e zone dove manca. Voglio ringraziare i tecnici comunali che stanno lavorando per raggiungere il risultato, l’associazione di Promozione Sociale Diadema di Sulmona con il suo presidente Pietro Ciamacco e Franco Lotito che come portavoce della frazione Torrone sta dando un grande contributo al progetto di revisione ed estensione di “Sulmona Cardioprotetta” Si tratta di dispositivi che salvano vite. Oltre la manutenzione ed estensione si procederà anche a campagne di sensibilizzazione sul tema e a corsi di formazione sull’utilizzo del BLSD.