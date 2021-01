Sulmona: Circolo Pd sulla vicenda Liceo Ovidio dinanzi al Tar

ma la posizione del Circolo Pd, diffusa nella tarda mattinata, era già stata riportata da diversi organi di stampa. Brutto segnale-

Sulmona, 15 gennaio-Era prevedibile che l’amministrazione comunale dovesse fare passi indietro rispetto alla vicenda di pura promozione elettorale dei lavori del Liceo Classico in partenza a Gennaio. E’ questo il pensiero del Circolo Pd di Sulmona che orna sulla vicenda del Liceo Ovidio L’udienza prossima si terrà il 10 febbraio 2020 in cui sarà discusso tanto il merito della questione quanto la sospensiva richiesta.

” Che poi alcune “penne ad orologeria” titolino, ingannando il lettore, che il Tar abbia bocciato la sospensiva, conferma ancor di più come la vicenda del Liceo sia solo oggetto di una strumentalizzazione a fini propagandistici. Diversamente, perché dissimulare ? Il nostro partito ha da subito evidenziato il pericolo che le scelte fatte finissero solo per complicare una situazione totalmente ignorata da questa amministrazione per quasi 5 lunghi anni. E alla luce di quello che è successo oggi- conclude la nota- bene abbiamo fatto a censurare quella che è stata solo una manovra spudorata a danno di una struttura che è divenuto l’ennesimo simbolo dell’incapacità di una amministrazione, per fortuna, in uscita”.