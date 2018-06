Sulmona: chiuso in Ospedale il ” repartino” per detenuti

Lo rivela Nardella segretario territoriale della Uil che in questi anni si è battuto per la soluzione del problema che ora potrebbe trovare una nuova soluzione adeguata con l’apertura della struttura ospedaliera che sarà inaugurata il prossimo autunno

Sulmona,1 giugno– Che fosse molto pericoloso ricoverare detenuti e far lavorare poliziotti in uno spazio angusto, privato di luce naturale e sufficiente aerazione e per di più ubicato in un sotterraneo ritenuto privo dei requisiti sismici pretese dalla norma, noi della UIL lo diciamo da più di 10 anni. Tuttavia chiudere il repartino solo dopo che il Garante nazionale dei detenuti ne ha certificato l’assoluta verità da noi espressa ci fa rabbia anche se nello stesso tempo ci rende giustizia.Ad affermarlo è Mauro Nardella segretario della Camera sindacale Territoriale-

“Non credere a ciò che da sempre affermavamo ci dispiace veramente- prosegue Nardella- tanto anche se quello che è accaduto oggi rafforza la tesi che l’avvento del garante per i detenuti debba essere visto più come un evento positivo che un modo attraverso il quale favorire la classe detenuta. Far rispettare le regole all’amministrazione penitenziaria in ordine all’applicazione di parametri legislativi siamo convinti che farà stare meglio i reclusi ma anche e soprattutto coloro i quali sono preposti alla sorveglianza degli stessi, ovvero, la Polizia Penitenziaria.

Fortuna ha voluto che dopo le insistenti spinte dalla UIL avanzate per la realizzazione del costruendo nuovo repartino il detenuto non tarderà ad essere finalmente allocato in spazi all’avanguardia. Entro l’autunno l’area detentiva ospedaliera sarà infatti inaugurata e con essa verrà posta definitivamente la parola fine a quello che ha sempre rappresentato una trappola per topi oltre che un’autentica vergogna. Ora- conclude il sindacalista Uil– bisognerà solo affrettare un po i tempi per collaudare la struttura velocizzandonè l’iter. Ne varrà per la sicurezza e l’economia di un carcere visto che da oggi i ricoveri dei condannati di stanza nel carcere di piazzale vittime del dovere avverranno in sedi extraterritoriali. (h. 14,00)