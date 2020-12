Sulmona: che futuro per la caserma dei Vigili del Fuoco?

Sulmona, 12 dicembre– Sono passati quasi due anni da quel 8 marzo quando l’amministrazione comunale di Sulmona attraverso il sindaco Annamaria Casini dichiarò alla stampa che il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sulmona avrebbe avuto da lì a poco tempo una nuova e più funzionale caserma rispetto all’attuale.

Secondo il progetto presentato allora, la nuova caserma doveva sorgere su alcuni terreni della Casa Santa nei pressi dell’ ex Europa Park Hotel, tanto è vero che il presidente dello stesso ente proprietario dei terreni, dichiarò che da lì a qualche giorno “ sarebbe stata definita una convenzione”.

Sono oramai decenni (??) che i vigili del fuoco chiedono alla città una caserma più idonea e moderna al fine di poter ospitare mezzi in forze all’attuale catena di soccorso, visto e considerato che la caserma che attualmente ospita il distaccamento è degli anni 70, concepita per mezzi di soccorso oggi obsoleti e che paradossalmente ha problemi di staticità antisismica

Per quanto è a nostra conoscenza il problema non è assolutamente di mancanza di fondi ministeriali ma è “semplicemente” un problema burocratico interno al Comune di Sulmona.

Non vorremmo che questi due anni di silenzio da parte dell’amministrazione e questo problema burocratico portino il Dipartimento dei Vigili del Fuoco a optare per la realizzazione della nuova caserma in comuni a stretto confine con Sulmona perché, tra le priorità del dipartimento stesso, non vi è il numero di abitanti di una città ma gli accessi alle vie di comunicazione e il numero di popolazione della zona servita. Così una nota degli ” attivisti M5S”

Per correttezza, ma solo questa volta, abbiamo riportato integralmente la nota, senza data, senza firma e con una serie di segnali di sfarfallamento che ha tutto il sapore di un messaggio anonimo .E’ regola elementare per questo giornale che qualsiasi comunicato, dichiarazione, commento, ecc. deve avere elementi di riferimento chiari e credibili, bisogna ben individuare la fonte e sopratutto chi lo produce. Lo vogliamo comunicare a questi giovani che si definiscono ” attivisti” ma il discorso vale per tutti perché il giornale è uno strumento di comunicazione e non uno sfogatoio per quanti non hanno il coraggio civico e culturale di sottoscrivere quello che vogliono far sapere.