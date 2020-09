Sulmona: cerimonia d’inaugurazione del nuovo anno scolastico al Liceo “E. Fermi”

Sulmona, 29 settembre– Cerimonia inaugurale del nuovo anno scolastico questa mattina a Sulmona, nel Licei Scientifico “Enrico Fermi” . Presenti il preside Massimo Di Paolo, la vicepreside Maria Moncada, studenti, alunni, personale della scuola, il consigliere provinciale Andrea Ramunno, l’assessore alla cultura del comune di Sulmona Manuela Cozzi.

Nel corso della cerimonia, si è proceduto a leggere la formula del giuramento, letta rispettivamente per gli studenti da Francesco Lucente, per le famiglie e i genitori degli alunni da Enrico D’Amato, per gli insegnanti ed il personale scolastico dalla vicepreside Maria Moncada. Si è proceduto inoltre a consegnare e conferire targhe quale forma di deferenza, rispetto, riconoscenza, ai rappresentanti della politica Andrea Ramunno e Manuela Cozzi e al rappresentante delle famiglie degli studenti Enrico D’Amato.

Vi è stata inoltre la cerimonia dell’alzabandiera, con l’esecuzione e l’ascolto dell’inno nazionale Fratelli d’Italia, con la memoria che è andata lontano, alla storia sia recente, sia vetusta dell’Italia, del suolo italiano, all’illustre antichità del nostro tricolore. Il tricolore italiano, quale bandiera nazionale, nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, Rosso, per giungere sino ai nostri giorni in un itinerario fatto di avvenimenti sia esaltanti e gioiosi, sia purtroppo tragici, se sol si pensa e si ricordano tutte le persone che, per l’Italia e il Tricolore, in ogni epoca storica hanno immolato le loro vite o riportato ferimenti alla persona. Il tricolore nel corso della storia d’Italia transita alla Repubblica Italiana e al Regno Italico, Riappare nei moti carbonari del 1821 e del 1831, diviene la bandiera della Giovine Italia. Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto procede a proclamare il tricolore bandiera nazionale facendovi inserire, bordato di blu, lo scudo dei Savoia. Tale bandiera rimane poi quella dello Stato sardo, per diventare, nel 1861, la bandiera del Regno d’Italia.

Dopo il referendum monarchia repubblica del 2 e 3 giugno 1946, e la proclamazione della Repubblica, lo scudo dei Savoia viene eliminato dalla bandiera italiana. La cerimonia dell’alzabandiera è anche foriera del ricordo vivo, intramontabile, delle centouno battaglie risorgimentali, combattutesi al fine dar vita all’Italia unita, un’unica nazione italiana, alla lotta di liberazione della seconda guerra mondiale con il terribile biennio 1943 – 1945, il quale ha visto combattere innumerevoli giovani sul suolo dell’Italia nelle varie formazioni militari.

Il preside prof. Di Paolo, nel suo intervento, ha ricordato i difficili e terribili mesi dell’epidemia del Coronavirus, la quale in tal momento è ancora purtroppo tristemente protagonista con un ennesimo aumento di casi di contagio anche in valle peligna. Di Paolo ha ricordato poi il pilastro fondamentale del binomio famiglia scuola, quale realtà e punto di riferimento degli alunni, dei giovani, i quali rappresentano il fondamentale, prezioso futuro, la continuità in tutto.

Quella di questa mattina è stata una giornata di emozioni, speranza, gioia, quale manifestazione tangibile di voler andare avanti, di proseguire la vita, con la speranza di lasciarci alle spalle il più presto possibile l’emergenza del Coronavirus. Auguri erga omnes di un sereno, felice, gioioso anno scolastico 2020 – 2021.

Andrea Pantaleo