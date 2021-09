Sulmona: centro vaccinale nella Farmacia Comunale in Via Sardi

Sulmona, 10 settembr-Un centro vaccinale nella Farmacia Comunale. “Si potranno effettuare i vaccini anticovid anche nella Farmacia Comunale in via Sardi. E’ da diversi mesi che stiamo lavorando per consentire alla cittadinanza di potersi sottoporre alla vaccinazione contro il Covid recandosi anche presso i locali attigui alla Farmacia Comunale, che proprio in questi giorni, con determina dirigenziale, saranno allestiti in maniera adeguata, secondo le norme che prevedono spazi dedicati e ben specifici, che verranno sanificati tramite l’attrezzatura che sarà installata in loco. Mi sono attivata da subito per raggiungere questo obiettivo che ritengo importante e abbiamo immediatamente aderito sia alle disposizioni di legge sia alla proposta di Assofarma, attenendo il completamento di tutte le linee guida per l’allestimento della sede. Sin dalla scorsa primavera il personale in forza alla Farmacia è stato accuratamente formato attraverso specifici corsi teorici e pratici, riguardanti sia la preparazione che la somministrazione dei vaccini.Abbiamo voluto stipulare, inoltre, una convenzione con la vicina Croce Rossa Italiana, per garantire un’azione di supporto in caso di necessità”. E’ quanto annuncia il vicesindaco con delega alla Farmacia Marina Bianco, che aggiunge

“Si tratta di un servizio aggiuntivo alla campagna vaccinale in corso presso altri hub cittadini e non avrà costi per i contribuenti sulmonesi in quanto le risorse sono state attinte dal così detto Fondone Covid. Voglio ringraziare sia le farmaciste stesse che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa sia gli uffici nelle persone della dirigente Filomena Sorrentino e del funzionario Nicola Trinchini che mi hanno supportato in questa scelta”.