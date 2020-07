Sulmona:  centri estivi, Comune pubblica avviso per per richiedere l’assegnazione dei voucher

Sulmona, 14 luglio-Da oggi 14 luglio fino al 20 luglio le famiglie potranno presentare la domanda per ottenere il voucher che il Comune di Sulmona ha destinato al contributo per le rette dei centri estivi frequentati dai ragazzi. Sono stati pubblicati ieri sul sito web del Comune gli avvisi sia per le famiglie interessate a presentare istanza sia per gli operatori dei centri estivi per la costituzione di un Albo comunale. “Come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, il Comune contribuirà a sostenere le spese delle famiglie per coprire il costo delle rette dei centri estivi, che frequentano i ragazzi residenti a Sulmona sia nel territorio comunale sia nei Comuni limitrofi, previa comunicazione del progetto organizzativo al Comune e alla ASL e manifestazione di interesse ad essere iscritti nell’apposito Albo Comunale. E’ possibile reperire l’avviso e il modello di domanda sia per richiedere l’assegnazione dei voucher sul sito web del Comune di Sulmona, sia per la costituzione di un catalogo di soggetti erogatori del servizio di centro estivo rivolto ai giovani da 0 a 16 anni”. Lo afferma il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Marina Bianco.