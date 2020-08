Sulmona:Casini, ma quale zona rossa ?

Sulmona, 29 agosto- Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini che ha replicato in maniera stizzita ad una nota diffusa nella giornata di ieri dal Pd locale suscitanto non poche perplessità in rapporto alla delicata situazione sanitaria che si sta vivendo anche nella nostra città e soprattutto alimentando confusione nella cittadinanza

“Nessuna zona rossa e’ stata ad oggi disposta dalla Regione e né la sottoscritta ha chiesto in questi giorni tale misura. Sarà la Regione- spiega il sindaco– competente nella gestione di questa emergenza, a valutare quali misure sono necessarie ed opportune in questo momento per contenere il contagio”

Ecco perché “questa notizia è stata inopportunamente e irresponsabilmente diffusa evidentemente creando solo confusione e allarmismo in un momento così difficile della vita cittadina”. “L’amministrazione sta lavorando anche in questa occasione per tutelare la salute pubblica con atti concreti, formali e interlocuzioni istituzionali, ben consapevole della responsabilità di governo cittadino cui è chiamata ad operare anche in questa nuova circostanza – aggiunge il sindaco – Pertanto vista la situazione in corso, ieri ho formalmente chiesto agli organi competenti cui spetta decidere in questo frangente (Regione, Asl e Prefettura) un’attenzione speciale e misure specifiche per contenere il contagio e consentire di superare questa fase di recrudescenza del virus in Valle Peligna. Attendiamo le valutazioni e le determinazioni del caso che non possono farsi attendere.

Condanno con forza il comportamento di chi utilizza questi drammatici momenti per diffondere notizie non vere per protagonismo o cinico interesse di parte che nulla ha a che fare con i doveri di cittadinanza che tutti siamo chiamati ad assumere soprattutto in queste occasioni”. Infine il sindaco rinnova l’appello ai sulmonesi a rispettare i comportamenti individuali virtuosi necessari ( mascherine,distanziamento sociale igiene accurata delle mani. “ Grazie di cuore- a chi saprà vivere nel rispetto di se e degli altri,prima arma per combattere questa battaglia”