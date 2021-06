Sulmona: carenza di personale a Radiologia,la Cgil diffida la Asl

Sulmona, 10 giugno– Con una nota indirizzata al Direttore Generale della Asl il Segretario generale della Fp Cgil è tornato ad occuparsi della condizione di persistente carenza di personale Medico presso la UOSD di Radiologia del P.O. di Sulmona ed ha formalizzato un’apposita diffida diffida “ affinché disponga una idonea, stabile e pronta integrazione del personale carente, in via definitiva, così da non violare ulteriormente l’integrità lavorativa di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che, con enorme sacrificio compiono ogni giorno il loro dovere, svolgendo al meglio il servizio assistenziale per cui sono chiamati”.

Secondo la Cgil il personale medico della UOSD di Radiologia del P.O. di Sulmona consta attualmente di sole quattro unità in servizio a causa di assenze a vario titolo; inoltre, detto personale, risulterebbe essere mal gestito. Lo scenario esistente è altamente preoccupante da cui deriva una enorme difficoltà nella copertura dei turni di servizio che, oltretutto, venendo consegnati settimanalmente, incidono negativamente sul rendimento ottimale delle fondamentali prestazioni erogate dal personale succitato, senza tralasciare il fatto che, allo stato attuale, si rischia la severa compromissione della programmazione congrui periodi di riposo, tra cui le ferie estive, che, a quanto ci risulta, non sarebbero ancora state pianificate e che rappresentano, in ogni caso, un diritto intrasgredibile, di tutte le lavoratrici e lavoratori.