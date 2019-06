Sulmona, campo estivo nella scuola dell’infanzia ” Regina Margherita”

Sulmona, 19 giugno– L’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, come ente gestore della scuola dell’infanzia Regina Margherita, nel mese di luglio intende organizzare un campo scuola per bambini dell’età di 3-10 anni. Il campo scuola offrirà un’accoglienza a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 16:00, in cui saranno svolte attività di tipo motorio, ricreativo e di laboratorio con pranzo previsto per le ore 12:00-13:00, al costo di euro 4 al giorno .Il costo del servizio del campo scuola è di euro 150,00 per l’intero mese a bambino e viene ridotto ad euro 130,00 nel caso di fratelli e/o sorelle, ad euro 80,00 per 15 giorni e ad euro 50,00 per una settimana. L’attivazione del campo scuola è subordinata all’iscrizione di almeno 20 bambini ed è da comunicare entro il giorno 25 giugno all’indirizzo di posta elettronica casasantasulmona@gmail.com, con pagamento anticipato, per qualsiasi ulteriore informazione è possibile prendere contatti con il personale della scuola, oppure scrivere alla predetta email.(h.8,30)