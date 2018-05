Sulmona, cambiano i musicanti. E la musica ?

Sulmona, 12 maggio– C’è una regola precisa nella politica: non basta apparire,scimmiottare questa o quella pratica, non basta fare annunci, camuffarsi dietro sigle e sembianze curiose pensando di coltivare sogni e ambizioni personali e di sfuggire al giudizio della gente. No, in politica ci sono regole e comportamenti che alla distanza trionfano sempre come valori,cultura,esperienze e soprattutto coerenza.

Lo spettacolo poco edificante che la politica sta offrendo a Palazzo San Francesco in questi giorni non fanno bene a Sulmona e alla sua storia. E in questa vicenda la colpa non è solamente del sindaco. Anzi se vogliamo dircela e con molta franchezza questa volta il primo cittadino ce la sta mettendo tutta ed è forse meno responsabile di tutti anche se gli manca la forza di imporre le regole del gioco e di minacciare di rimandare tutti a casa ( in questi casi funziona sempre ).

La colpa è del sistema inefficace messo in piedi in città da chi, pensando di fare il “ furbetto della politica” , ha calpestato con i propri comportamenti e limiti paurosi le speranze di una comunità intera ed ha ha ridotta a piccolo borgo di periferia,

Questa volta nessuno puo’ sfuggire al giudizio severo della gente e quelli che stanno pensando di costituire il Movimento “ Non ne possiamo piu’” forse non pensano solamente ad gesto goliardico. Già perché anche la giornata di ieri è stato un giorno particolare per la politica di Sulmona dove tutti quelli delle liste “ Sulmona sopra”, “ Sulmona sotto”, “ Sulmona in mezzo o di lato” hanno fatto a gara per rivendicare uno spazio e una visibilità in seno al futuro esecutivo. Sono circolati alcuni nomi,altri sono stati bruciati,altri usciranno forse,nelle prossime ore ore. A noi i nomi interessano poco perché abbiamo grande rispetto per le persone individuate o che saranno scelte.

A noi preme evidenziare che dopo due anni di chiacchiere,crisi, dimissioni, rimpasti, litigi, annunci la città è immobile. Oltre ai nomi non abbiamo sentito niente altro. Nemmeno le ragioni perché la città continua a rimediare figuracce come la vicenda dei 500 progetti per la ricostruzione post sisma fermi nel cassetto finita sui media di mezza Italia,perché il Consiglio comunale da mesi resta ancora paralizzato,perché le scuole ancora chiuse,il Centro Servizi culturali pure, la città è piena di buche,il commercio in rivollta,la città è piena di cani e di sporcizie

E soprattutto perché negli ultimi due anni la città in Regione non è stata tutelata adeguatamente quando veniva mortificata ( poli di attrazione, aree di crisi,le sette aree funzionali, il declassamento dell’Ospedale ecc. ecc.). Già ci saremmo aspettati che al centro delle trattative per la formazione della nuova Giunta fossero entrati questi problemi e quest e riflessioni. Finora non ne abbiamo sentita una ma abbiamo assistito alla caccia smodata di strapuntini dimenticando che oggi a Sulmona non basta cambiare i musicanti se poi.. la musica resta sempre quella. (h. 8,30)