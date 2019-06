Sulmona: cade dalla moto e viene soccorso dagli uomini della Polizia Penitenziaria

Sulmona,3 giugno-Brutta disavventura per un centauro di Castel di Sangro B.V. vittima di una paurosa caduta nei pressi della rotonda prospiciente il negozio di calzature il globo.Fortuna ha voluto che di lì a pochissimo si è trovato a passare una scorta della polizia penitenziaria di rientro da una traduzione.

Visto il ferito a terra e la moto riversa al centro della carreggiata i poliziotti intervenuti, tra i quali Mauro Nardella, Remo Susco, Deliseo Antonio e Antonilli Michele, azionavano immediatamente, visto il buio pesto che regnava sovrano in quel posto, i dispositivi luminosi di emergenza e deviando il traffico sul lato esterno della strada evitavano che il ferito potesse essere investito e cosi il peggio. A soccorso del ferito intervenivano anche una pattuglia del 113 e un’ambulanza del 118. Il centauro ferito è stato quindi trasportato in ospedale per le cure del caso.

M.N.