Sulmona: Bianchi (Fdi), ” facciamo lavorare anche Consiglio comunale e Commissioni”

Sulmona,29 marzo- “L’emergenza Covid 19 non sia il pretesto per far ridisegnare dai poteri di un commissario governativo la geografia sanitaria in Abruzzo. In questo periodo di gestione dell’emergenza sanitaria è di vitale importanza mantenere la stretta osservanza della ripartizione dei poteri e delle competenze da parte delle Istituzioni. Indebiti incursioni sono foriere della costruzione di percorsi disordinati che ingenerano caos e di inebite interferenze disorientano inevitabilmente l’opinione pubblica.

Per questo- scrive oggi Elisabetta Bianchi – Consigliere Comunale fdi – membro commissione sanità – chiedo al Sindaco di uscire al più presto dal percorso solitario intrapreso e di riunire senza indugio la commissione consiliare Sanità al fine di valutare e concordare le posizioni da assumere il ogni sede di interlocuzione delle Istituzioni sovraordinate con il Comune di Sulmona. Infatti abbiamo da preservare a Sulmona servizi intrasferibili come ad esempio il percorso nascita, la dialisi, l’assistenza oncologica ed a Sulmona, nell’organo collegiale preposto (al fine di scongiurare la evocazione di inutili creature mitologiche) vanno ricercate le condizioni di assistenza in assoluta sicurezza di tutti i servizi in essere sin quando i pazienti Covid in transito nell’ospedale di Sulmona non verrano dislocati nel presidio di destinazione. È inoltre importante – conclude- che, come già da tempo attuato per la Giunta anche il Consiglio Comunale e le sue Commissioni siano messe in condizioni di lavorare da remoto, obiettivo fissato dalla OPCM e sul quale scontiamo incomprensibilmente un ritardo inaccettabile rispetto a tutti i Comuni del circondario che hanno già trasferito i loro organi istituzionali su piattaforma digitale per il buon funzionamento dell’Ente e l’attuazione della democrazia”.(h. 12,00)