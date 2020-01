Sulmona: Bianchi e lo scandalo delle Commissioni consiliari

Mentre in città ci si accapiglia tra maggioranza e opposizione,sui comportamenti disinvolti di chi salta da una parte all’altra delle diverse coalizioni, sulla corsa a scaricare sul sindaco Casini tutte le disfunzioni e le cose che non vanno, sull’inconsistenza dell’azione dei singoli componenti l’assemblea civica, vecchi e giovani, Elisabetta Bianchi, la tenace e combattiva consigliera comunale di opposizione, presenta una vera e propria radiografia sul funzionamento degli organismi consiliari e traccia un bilancio spietato sui risultati conseguiti dalle Commissioni permanenti a Palazzo San Francesco. Ne emerge un quadro irrispettoso nei confronti di una comunità e dell’incapacità di molte persone a poter svolgere il ruolo di consigliere comunale. Una prova per tutte. Nell’anno delle manifestazioni ovidiane la Commissione cultura si è riunita due volte nel 2016, due volte nel 2017 e zero volte nel 2018 e 2019. Il resto sono chiacchiere e nulla piu’ Una vergogna !!

Sulmona, 2 gennaio- Se le Istituzioni sono il mezzo con cui la democrazia si esplica, è un bilancio avvilente ed impietoso quello dell’attività del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari emerso all’esito della interpellanza a mia firma proposta al Sindaco Casini. Dalla ricognizione effettuata risulta che l’attività delle commissioni permanenti nell’Amministrazione Casini, presiedute dai consiglieri della maggioranza storica del Sindaco Casini ivi compresa quella della Cultura rimasta comunque alla Consigliera Roberta Salvati nonostante il suo ultimo passaggio alla minoranza, è ridotta al varo di atti indispensabili in sede deliberante e consultiva, mentre risulta inesistente la funzione redigente.Lo denuncia questa sera la Consigliera Comunale di opposizione Elisabetta Bianchi

La prima commissione FINANZA E BILANCIO si è riunita nell’anno 2016 in tre sedute, negli anni 2017 e 2018 in otto sedute mentre nell’anno 2019 in undici sedute; la commissione II WELFARE si è riunita nel 2016 due volte, nel 2017 tre volte, nel 2018 zero volte e nel 2019 due volte; la commissione III TERRITORIO E SERVIZIO si è riunita nel 2016 in tre sedute, nel 2017 in nove sedute, nel 2018 in tre sedute e nel 2019 in cinque sedute; la IV commissione TURISMO E CULTURA si è riunita nel 2016 due volte, nel 2017 due volte, nel 2018 e 2019 zero volte; la Commissione V SVILUPPO ECONOMICO si è invece riunita nell’anno 2016 tre volte, nell’anno 2017 una volta, nell’anno 2018 due volte e nell’anno 2019 zero volte. La scarsa frequenza delle sedute – spiega Elisabetta Bianchi-è dovuta al fatto che è inesistente la sana e proficua discussione all’interno del Consiglio e dei gruppi politici circa il contributo da adottare nei relativi ambiti di azione che vede egemonica la chiusura della maggioranza a qualsivoglia contributo dei gruppi di minoranza, financo sugli emendamenti al bilancio.

È peraltro assente la attività della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni coordinata dal Presidente del Consiglio.

Anche l’attività della Commissione Politiche sanitarie, quest’ultima presieduta dal Sindaco Casini, non registra da tempo attività. A seguito di questa condotta, nonostante la specifica richiesta in Consiglio, il Sindaco non ha ancora delineato il contenuto, rimasto ignoto ai consiglieri comunali, dell’atto di programmazione della ASL 1 che il Direttore Generale Roberto Testa ha presentato al comitato ristretto dei sindaci.

In questa grave inerzia degli organi istituzionali si staglia la figura di un Sindaco autoreferenziale e solitario dagli oscuri contenuti programmatori e d’indirizzo nelle articolazioni sovracomunali in cui viene chiamato a sedere con la compiacenza del Consiglio Comunale ostaggio della sua pigrizia”. (h. 20,30)