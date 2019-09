Sulmona: Bianchi, a proposito di legalità

Sulmona, 10 settembre- Il PD drammaticamente dilaniato da due corpulente anime tormentate, a Sulmona come al nazionale. Se il vecchio PD non piaceva, evocano l’immagine di un sepolcro imbiancato le foto della nuova sede del PD cittadino per il quale però, nessuno di quelle anime belle è disposto ad assumersi la titolarità dei comunicati stampa che vengono diramati da mesi in forma anonima, senza sottoscrizione del responsabile di riferimento. Eppure pare che sappiano parlare di trasparenza, legalità e senso delle istituzioni, di quanto la Città di Sulmona sia minacciata e che loro sanno, sanno tanto e potrebbero fare di più.Lo scrive oggi in una nota Elisabetta Bianchi,Consigliere comunale di Sulmona

“Di fronte a tanta ipocrisia- spiega Bianchi- viene spontaneo stigmatizzare il metodo di chi parla a mezza bocca, abile a lanciare pietre e nascondere le mani, di chi non avendo il coraggio di fare nomi e cognomi, di dichiarare apertamente e senza infingimenti l’errore di essere rimasti in casa lasciavano che la Città di Sulmona, nel 2016 venisse afferrata da una forza potentissima e misteriosa spalleggiata dal PD regionale con il silenzio complice di taluni che nel segreto dell’urna votavano Casini, che in Regione accoglievano Gerosolimo e con la collaborazione di altri che in coalizione lavoravano per la nuova ascesa di Bruno Di Masci, oggi seduti insieme nella nuova sede del PD.

A tutti questi folgorati vintage che hanno miracolosamente avuto il dono di aprire un mezzo occhio miope sulla Città- conclude Bianchi- alla vigilia del nuovo governo nazionale giallo-rosso 5 Stelle-PD, capaci di offendere tutte le minoranze consiliari facendo ideologicamente di tutta un’erba un fascio senza saper distinguere azioni e atti amministrativi e chi l’opposizione la fa vera e di contenuto, va necessariamente ricordato che la legalità non è appannaggio esclusivo della sinistra, che legalità e trasparenza devono esistere nelle istituzioni democratiche incarnate con coraggio e lealtà di comportamento da ciascun cittadino e che il nuovo PD non ha nulla da insegnare fin quando non è capace di darsi il coraggio di firmare almeno i comunicati stampa” (h. 12,30)