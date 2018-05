Sulmona: atletica,Ok da Commissione Fidal per i campionati nazionali

Sulmona,18 maggio- Mancano solo 35 giorni alla Finale Nazionale dei Campionati di società assoluti denominata Finale A Bronzo.La manifestazione molto importante per la presenza di atleti di grande spessore, provenienti da tutta l’Italia per un totale di oltre 800 presenze, vedrà in campo 12 squadre maschili e 12 femminili che alloggeranno a Sulmona, riempiendo tutti gli alberghi del comprensorio peligno, già monitorato da un’ agenzia di fiducia della Federazione Italiana di Atletica Leggera e dalla DMC.

Per far si che l’evento abbia un regolare svolgimento, la Fidal ha inviato l’altro giorno a Sulmona, sull’impianto di atletica, una commissione di esperti che si è incaricata di verificare l’ efficienza della pista del Complesso sportivo “N. Serafini”. E’stato un controllo minuzioso che, per la prima volta, ha anche messo a dura prova le capacità giustificative dei dirigenti dell’ASD Amatori Atletica Serafini. “ L’impianto è tenuto in splendida efficienza- ha detto alla fine il commissario verificatore Giovanni Misino di Bari, al termine della verifica, che è durata oltre due ore”. Però la commissione è stata molto severa ed ha voluto vedere anche la bontà delle attrezzature ( ostacoli, pesi , dischi, aste ecc.) che verranno utilizzate nelle due giornate di gara. Alcune segnalazioni hanno fatto scattare l’immediato primo intervento da utilizzare subito, nei prossimi giorni, per evitare di arrivare in ritardo ad un appuntamento ritenuto molto importante per la Federazione di atletica.

Intanto l’Amatori Serafini , su segnalazione della commissione , ha subito messo in moto gli ultimi accorgimenti che vedono la società impegnata a trovare i giusti accordi con albergatori, ristoratori e commercianti per meglio accogliere gli oltre 800 atleti, tecnici, dirigenti e parenti che, appunto, il 23 e il 24 giugno “invaderanno” Sulmona. (h. 9,00)