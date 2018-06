Sulmona: Assessore Angelucci su lavori ” Spazio Ovidio”

Al via l’indagine di mercato per l’affidamento sia dei lavori, chei, per un importo pari a 51.140 euro, sia delle forniture per l’allestimento delle aree espositive nell’ex Convento di Santa Caterina, pari a 132.860 euro (120 sono i giorni previsti per la consegna e posa in opera) che ospiterà “Spazio Ovidio”, un importante sito culturale nel cuore storico di Sulmona. “Si sta procedendo in maniera spedita per consegnare alla città una struttura da troppo tempo abbandonata, consentendo di portare a compimento nel più breve tempo possibile, con il contributo della Camera di Commercio dell’Aquila, un progetto che prevede la realizzazione di sale espositive museali e di luoghi dedicati ai convegni e alle iniziative culturali di qualità”. Lo afferma l’Assessore. L’avviso pubblico di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito web del Comune di Sulmona.(h. 19,00)