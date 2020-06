Sulmona: assemblea personale di Polizia Locale del Comune. Ecco le priorità

Sulmona, 12 giugno– In data odierna le scriventi Organizzazioni sindacali FP CGIL CISL FP UIL FPL e CSA hanno svolto un’assemblea del personale della Polizia Locale, del comune di Sulmona, per discutere delle diverse problematiche che affliggono il personale. “Con rammarico- spiega una nota- corre l’obbligo di evidenziare che all’assemblea, convocata nei tempi previsti e nonostante la massima divulgazione, ha partecipato esclusivamente il personale non in servizio in quanto nei confronti del restante personale sono stati effettuati ordini di servizio per prestazioni indifferibili che ne hanno impedito la presenza. Disposizioni che nella quotidianità non vengono predisposte.

In particolare durante l’assemblea sono state evidenziate le seguenti criticità:1) urgente necessità di acquistare uniformi a tutto il personale. A tal proposito si rappresenta che ad oggi il personale presta servizio con uniformi differenti per fattezze e colori, oltre ad essere logore e fatiscenti.2) questioni inerenti problematiche di sicurezza sui luoghi di lavoro quale mancanza di spogliatoio, DPI e procedure. 3) organizzazione del lavoro su base mensile. Ad oggi la turnazione viene predisposta con cadenza settimanale e ciò impedisce ai lavoratori di conciliare i tempi di vita e di lavoro come previsto dalle normative vigenti.4) mancata corresponsione nei termini previsti del salario accessorio contrattualmente spettante. Le scriventi O.S. per quanto sopra chiederanno un apposito incontro urgente all’amministrazione per la risoluzione delle problematiche”.