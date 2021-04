Sulmona: aspettando il Certamen con Ovidio a Scuola

Sulmona, 8 aprile- La situazione epidemiologica che viviamo attualmente ha investito pesantemente il mondo della scuola, non solo per quello che riguarda l’ordinaria attività didattica ma anche e soprattutto per ciò che attiene alle attività progettuali: l’ Istituto Superiore Ovidio di Sulmona ha dovuto rinunciare alla XXI edizione del Certamen Ovidianum Sulmonense, il concorso internazionale di latino che costituisce uno dei fiori all’occhiello dell’offerta formativa della scuola. Il Certamen è un momento prezioso di incontro e confronto tra studenti provenienti dall’Italia e da tutta l’Europa, che condividono le loro esperienze umane e culturali nel segno della poesia ovidiana, immortale monumento della letteratura latina e occidentale.

Nonostante l’attivazione da parte della scuola di una didattica digitale integrata, innovativa ed efficace, un Certamen interamente on line, con gli studenti collegati da remoto e basata essenzialmente sulla traduzione del testo latino, non avrebbe potuto garantire le condizioni di legittimità e di verificabilità degli elaborati, che hanno sempre contraddistinto il concorso, rendendolo conosciuto e apprezzato in un contesto internazionale.

Tuttavia la scuola ha inteso mantenere vivo il legame con il poeta sulmonese, invitando i giovani liceali a profondere il loro impegno e la loro passione intorno ad Ovidio, in una prova di competenza basata sull’analisi del testo e sul confronto tra le celebri traduzioni di illustri studiosi, che, attraverso il loro lavoro di interpreti, ne hanno divulgato la conoscenza.

E’ nato così il concorso Aspettando il Certamen con Ovidio a Scuola, attraverso il quale sono stati accomunati, in unica iniziativa, le due anime della competizione ovidiana: quella destinata agli studenti liceali e quella dedicata ai più giovani allievi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria. La competizione tra gli studenti liceali avrà luogo da remoto, su piattaforma dedicata, venerdì 9 aprile a partire dalle ore 9.

Gli elaborati prodotti dai partecipanti saranno valutati da una Commissione costituita dal presidente, dott. Nino Santilli, dalla prof.ssa Palma Crea, dal prof. Alessandro Colangelo, (per la sezione Aspettando il Certamen), dal prof. Alessandro Bencivenga, dalla dott.ssa Rosanna d’Aurelio, dal dott. Patrizio Maria D’Artista, dal dott. Marco Maiorano, dalle docenti Mariolina Pallozzi e Franca Palma (per la sezione Ovidio a Scuola). La premiazione di tutte le sezioni del concorso si terrà lunedì 19 aprile alle ore 11.

L’Istituto Superiore Ovidio ha in tal modo voluto inviare un segnale chiaro della forte volontà di ripartenza e della tenacia con cui dirigente e docenti, che tra l’altro hanno aderito in modo massiccio alla campagna vaccinale, perseguono il loro principale obiettivo, di fare della scuola il luogo della crescita, della formazione e della valorizzazione, culturale ma sopratutto umana, delle giovani generazioni.( h.14,00)