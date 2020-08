Sulmona: Asp n.2 il Consiglio Comunale ha scelto Amori e Bianchi

Sulmona,8 agosto Il Consiglio comunale di Sulmona nella seduta del 27 luglio scorso ha nominato i rappresentanti del Comune in seno all’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interessi dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP. N. 2 Provincia dell’Aquila.. La scelta è caduta sui Consiglieri Angelo Amori ( per la maggioranza) ed Elisabetta Bianchi per la minoranza. Com’è noto nell’Aprile del 2004la Regione Abruzzo ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP. N. 2 con sede in Sulmona nella quale sono confluite: IPAB – Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso; IPAB – Casa di Riposo “Casa Santa dell’Annunziata” di Sulmona ; IPAB – Scuola dell’Infanzia “R. Margherita” di Sulmona

Com è noto in ciascuna ASP è istituita l’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori originari di interessi previsti nelle Tavole di fondazione e negli Statuti delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all’Azienda e degli altri Enti e Soggetti eventualmente partecipanti all’Azienda stessa, ai sensi della presente legge. L’Assemblea è composta da tanti membri quante sono le rappresentanze attribuite ai portatori originari di interessi dalle Tavole di fondazione e dagli Statuti delle Istituzioni riordinate, ivi incluse quelle di competenza della Regione, precedentemente riservate ad Organi o Enti dello Stato, integrate da quelle relative ad altri organismi che partecipano all’Azienda.

( foto Amori. di M.Prosperini)