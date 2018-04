Sulmona: artigianato, in arrivo nuove opportunità

Sulmona, 4 aprile- Favorire lo sviluppo e offrire possibilità nel settore dell’occupazione. E’ con questo spirito che è stata disposta, con delibera di Giunta, la possibilità di vendita di sette lotti edificabili da destinare alle attività artigianali situati nella zona di Santa Rufina. “Si tratta di un atto importante in quanto offre la possibilità agli artigiani di poter dare vita alla propria attività su terreni comunali edificabili, contribuendo a riqualificare un’area in fase di sviluppo come quella di Santa Rufina”, all’interno del Nucleo di Sviluppo Industriale, afferma l’assessore Nicola Angelucci.

I sette lotti edificabili, in corso di urbanizzazione, potranno essere venduti ciascuno al costo di 46 euro al metro quadrato, per un importo complessivo di circa 544 mila euro, con l’applicazione dei dovuti coefficienti correttivi per alcuni Lotti, in considerazione del fatto che alcuni lotti sono interessati da un canale irriguo e dalla scarpata ed alcuni hanno forma irregolare. La realizzazione della vendita permetterà al Comune di Sulmona di riutilizzare le somme tramite il Piano triennale delle Opere per l’annualità 2019. La zona interessata dai 7 lotti è quella in prossimità della famosa bretella ferroviaria di Santa Rufina che tante discussioni sulla utilità sta facendo emergere in Città.