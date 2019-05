Sulmona: arriva l’Ufficio Unico di Progettazione europea

Sulmona,22 maggio – “Questo territorio deve avere il coraggio di uscire da un basso provincialismo di vecchio stampo e cominciare a guardare oltre, per il bene della cittadinanza. Sarà presentato mercoledi 23 maggio alle ore 15.30 a palazzo dell’Annunziata l’ufficio Unico di Progettazione Europea e da domani, a Sulmona e nel comprensorio peligno si potrà programmare su aree strategiche, in linea con le politiche europee e le opportunità che l’UE promuove su sviluppo e occupazione. 14 sindaci del comprensorio peligno rispondono con i fatti al facile populismo, cercando strumenti e opportunità per portare il territorio in Europa. Spiace costatare come, invece, il dibattito alla vigilia di un importante appuntamento elettorale, per il rinnovo delle istituzioni europee, venga male utilizzato, strumentalizzato per piccola propaganda fuori contesto, per rimpastare posizioni personali, con metodi vecchi e sgarbati, o addirittura per sparlare di un progetto politico –amministrativo locale fuori tempo, fuori luogo e fuori da interessi generali.

______________________

Abbiamo voluto riportare, come si conviene, il testo integrale della nota del sindaco Casini anche se,obiettivamente non possiamo sottacere ad alcuni svarioni che per chi riveste un ruolo istituzionale così delicato non aiutano certamente a costruire nulla di meglio. L’Ufficio Unico di progettazione, crediamo, debba essere di supporto tecnico alle Amministrazioni comunali del territorio per cogliere opportunità da qualche linea d’intervento comunitaria. Nè potrebbe essere diversamente perchè le strategie, le scelte, i programmi vengono definiti dalla politica. Le aree strategiche è un aspetto complicato e al tempo stesso delicato e sicuramente non le può’ stabilire il sindaco di Sulmona ma la Regione come fa da anni anche se il nostro territorio non è mai stato tutelato. Il sindaco di Sulmona, crediamo è l’unico in Europa, che ritiene che le elezioni di domenica prossima non siano politiche(!?!) . E cosa sono le elezioni del Circolo bocciofilo ? Per ultimo una considerazione che vuole essere sopratutto un consiglio: non si occupi per favore di politica ma della istituzione che rappresenta e non si sforzi di criticare il dibattito in atto in questi giorni in città che è sopratutto il risultato della cattiva politica degli ultimi anni.( red)