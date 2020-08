Sulmona: arriva il sen. Nencini per presentare il libro  “Dopo l’Apocalisse – Ipotesi per una rinascita.”

Sulmona, 7 agosto– Nuovo appuntamento il V evento del cartellone estivo “Rotonda in Arte” in programma oggi a Sulmona. Alle ore 18,00 il Senatore Riccardo Nencini dialogherà con il giornalista Giovanni Ruscitti per presentare il suo libro “Dopo l’Apocalisse – Ipotesi per una rinascita.” Il saggio è uno spaccato politico-sociale sul vissuto del paese durante la fase emergenziale del Covid19 ed al contempo il tentativo di disegnare uno scenario futuro.

Riccardo Nencini, oltre che essere un politico e parlamentare, da tempo molto vicino a Sulmona, è anche un affermato scrittore e saggista avendo pubblicato numerosi libri e vinto diversi premi.Tra le sue opere spiccano una serie di libri sulla vita di Oriana Fallaci e il romanzo “L’imperfetto assoluto,” vincitore del Premio Acqui.Il Senatore Nencini che è stato, da pochi giorni, eletto Presidente della Commissione Cultura del Senato sarà accolto da Latifa Benharara, Presidente della Associazione organizzatrice Ilhem, che curerà anche l’introduzione dell’evento.

C.D.S.