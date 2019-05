Sulmona: arriva anche in città la sezione di Italia Nostra

Sulmona, 4 maggio– Grazie alla volontà e alla caparbietà di un gruppo di soci, è stato raggiunto a Sulmona un importante traguardo. Con l’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, ratificata il 30 marzo scorso, è stata inaugurata oggi in città la nuova sezione di Italia Nostra.Nata nel 1955, Italia Nostra è una associazione di volontariato che si propone di tutelare, conservare e promuovere il patrimonio artistico, ambientale e culturale italiano. Il suo raggio di azione e di interesse è vastissimo, spaziando dai centri storici alla viabilità, alle coste, all’agricoltura, alle biblioteche, alle riserve naturali, alle risorse energetiche….

La sezione cittadina di Italia Nostra, presieduta da Rosa Giammarco, abbraccia un gran numero di Comuni, distribuiti nella Valle Peligna e nell’Alto Sangro. La sua istituzione arriva in un momento storico quanto mai opportuno: il terremoto, l’incendio del Morrone, il rischio della centrale di decompressione, una dilagante “cultura” dell’abbandono e del degrado…. rendono assolutamente necessario che i cittadini diventino parte attiva e propositiva nei confronti delle Istituzioni, e facciano tutto il possibile per tutelare un territorio così ricco di risorse archeologiche, architettoniche, storico-culturali e naturalistiche.

Il programma di massima, che la sezione di Sulmona ha presentato al Direttivo Nazionale, prevede una serie di iniziative rivolte anche ai ragazzi delle scuole, affinché maturino un interesse e una maggiore sensibilità nei confronti dell’ambiente che li circonda. A giugno, ad esempio, alcuni di loro piantumeranno le aree interessate dall’incendio e altri si cimenteranno nel riciclo della plastica.

Per sabato 11 maggio è programmata una interessante visita guidata alle sorgenti del fiume Gizio e, in quella occasione, grazie alla collaborazione della SACA Spa, ci sarà un’apertura straordinaria del tunnel che, con una portata di diecimila litri di acqua al secondo, rifornisce una vasta area a scopo domestico, agricolo e industriale.

La sezione cittadina di Italia Nostra è ospitata dal CSV della provincia dell’Aquila, ossia il Centro di Servizio per il Volontariato che offre assistenza tecnica, formativa ed informativa a tutte quelle associazioni, di volontariato e non, che ricadono nel terzo settore, e si avvale del prezioso contributo di ragazzi che prestano servizio civile. Nel corso della conferenza stampa Rosa Giammarco ha annunciato la prossima campagna di sensibilizzazione al fine di reclutare il maggior numero di soci dalle diverse competenze e conoscenze, per riuscire a perseguire nuovi e importanti traguardi nel campo della tutela e della promozione del territorio. Alla neonata sezione cittadina di Italia Nostra gli auguri di una attività lunga e ricca di soddisfazioni. (h.20,00)

Francesca De Luca