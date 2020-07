Sulmona: arrestato l’aggressore dell’avv. Colaiacovo

Sulmona, 11 luglio- I Carabinieri della Compagnia di Sulmona hanno arrestato stamattina Bruno Ranalli, 78 anni, residente a Bugnara per aver colpito a bastonate l’avv. Vincenzo Colaiacovo procurandogli ferite al volto e alla testa tanto da rendersi necessario il ricovero in Ospedale per diversi giorni per cure e accertamenti L’uomo è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria . L’aggressione fece enorme scalpore a Sulmona, e non solo, dove il professionista è molto conosciuto e stimato. L’episodio avvenne la mattina del 27 giugno scorso in Via Carrese la stradina c he collega Piazza XX Settembre con Via Mazara dinanzi al Comune sotto l’abitazione di Colaicovo. Le indagini condotte a ritmo serrato in questi giorni, anche grazie a diverse testimonizanze e alle immagini del sistema di videosorveglianza hanno consentito agli investigatori di avere un quadro preciso dell’accaduto che poi ha portato alla formalizzazione del provvedimento restrittivo ai danni dell’anziano