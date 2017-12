Sulmona,30 dicembre- Su disposizione del Gip del Tribunale di Sulmona, Marco Billi, i Carabinieri della compagnia di Sulmona hanno eseguito stamani un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre giovani sulmonesi che il 12 Ottobre scorso avevano compiuto una rapina in una giolleria di Pacentro (L’Aquila). In manette sono finiti Manfredo Russo 31 anni Giuseppe Serva e Federico Rubino di 25 anni. Mentre Serva è stato rinchiuso nel carcere di Via Lamaccio, Rubino e Russo sono finiti ai domiciliari. Secondo l’accusa i tre si sarebbero presentati nel negozio e con la minaccia di una pistola avrebbero portato via dalla cassaforte preziosi per quasi 8 mila euro. (h. 17,00)