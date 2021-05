Sulmona: aree edificabili, ora è piu’ facile identificare Imu

– Per la prima voltaè agevolata l’identificazione della tipologia dell’area edificabile con i relativi valori ai fini della determinazione dell’Imu, in vista della scadenza dei relativi pagamenti. “E’ un fatto storico in questa città-dichiara l’assessore al Bilancioavendo facilitato, per la prima volta, l’individuazione dei valori orientativi di mercato di riferimento ai terreni edificabili e la determinazione della base imponibile dell’imposta, dovuta sulle aree edificabili possedute per l’annualità 2021, così come la Giunta aveva approvato con delibera nei mesi scorsi, ho ritenuto opportuno agevolare i cittadini e gli addetti ai lavori,Ringrazio gli uffici per l’impegno, in quanto non è stato un lavoro semplice, ma molto utile per cittadini ed enti, dato che l’Imu si paga anche sulle aree edificabili”.