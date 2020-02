Sulmona: apre la nuova sede dell’associazione Jamm’mo’

Sabato e domenica prossima n programma una serie di iniziative con dibattiti, confronti e proposte per la città ed il territorio. Secondo gli organizzatori “Sara un luogo di confronto e dibattitto per tutti i cittadini del Centro Abruzzo ,vogliamo far nascere un laboratorio di idee per porre in risalto i veri temi che attanagliano il nostro territorio”

Sulmona, 11 febbraio– L ’Associazione Jamm’mò annuncia per sabato e domenica prossima l’apertura della propria sede nel cuore del centro storico cittadino. Un laboratorio di idee dove esponenti della società civile, studiosi e cittadini metteranno in campo un vero e proprio laboratorio di idee per rilanciare la città di Sulmona ormai al declino sotto tutti i punti di vista.

La sede sarà inaugurata con lo svolgimento di dibattiti aperti a tutti i cittadini che vorranno dare il proprio contributo.

Nel corso della due giorni saranno consegnate le tessere onorarie a personalità che hanno dato un contributo fattivo alla vita cittadina.

Si alterneranno momenti di convivialità attraverso la degustazione dell’aperitivo di tesseramento e momenti di studio e dibattito per porre le base ad una proposta complessiva ,rivolta alla valorizzazione e al rilancio del Centro Abruzzo.

L’associazione jamm’mò presenterà il decalogo delle priorità che sarà alla base della propria azione politico culturale.

“La nostra ferma volontà è di contrapporre ai personalismi ed interessi di bottega i veri temi, attraverso proposte che derivano da un attenta analisi del contesto socio economico e culturale. Vogliamo valorizzare le numerose competenze che sono la vera risorsa del nostro territorio e mettere questo prezioso bagaglio culturale a servizio della nostra comunità”.