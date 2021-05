Sulmona: approvato oggi progetto esecutivo di Via Turati. Finalmente !!

Sulmona, 12 maggio– Acceleratore premuto sulla messa in sicurezza di via Turati, la Giunta ha deliberato oggi l’approvazione del progetto esecutivo. “E’ un altro risultato che abbiamo messo a segno. Esprimo soddisfazione perché si tratta di un’opera pubblica che attendeva una soluzione da molti anni”. Afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Zavarella

“Con il provvedimento odierno- spiega Zavarella– è stato approvato il progetto di “consolidamento e risanamento idrogeologico dell’area via Turati e parcheggio comunale di via Japasseri” e la successiva cantierabilità dell’opera. Prossimo passo sarà la gara pubblica per l’affidamento dei lavori e la conseguente apertura dei cantieri, con cui si restituirà alla città un’area importante che attende da tempo la messa in sicurezza. Non è stato un percorso facile, con procedure complesse, ma ringrazio gli uffici e tutti coloro che hanno lavorato in sinergia al raggiungimento di questo importante risultato”. Con delibera di Giunta, inoltre, oggi abbiamo sbloccato l’aggregato n 14 che arriva a pochi giorni dall’approvazione un altro aggregato: con questi due atti” conclude l’assessore “stiamo viaggiando speditamente per consentire la ricostruzione postsismica per gli immobili del nostro centro storico”.