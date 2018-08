Sulmona: aperta in città la sede Associazione “Rombi dal Passato-Autostoriche”

Sulmona, 9 agosto- È stata aperta in città la sezione Valle Peligna dell’Associazione “Rombi dal Passato-Autostoriche”. Il sodalizio organizza in Abruzzo e nel resto d’Italia raduni, cortei e iniziative culturali dedicate alle auto storiche. La sede è attiva in via del Cavallaro, 2 a Sulmona presso Ascom Fidi-Ascom Servizi. Sono aperte anche le iscrizioni all’associazione. Per informazioni la sede è aperta con il seguente orario: lunedì 15.30-19; martedì-mercoledì e venerdì 9-12.30; giovedì 9-12.30 e 15.30-19. Telefono: 0864.51469. (h. 19,45)