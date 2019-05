Sulmona: anziano trovato morto in Via Pola. Forse un malore

Sulmona,20 maggio- E’ stato trovato privo di vita a Sulmona all’interno di un terreno situato lungo Via Pola in prossimità del bivio con la statale 17. un uomo ,Amato Trovarelli, di 89 anni. Alla base del decesso potrebbe esserci un malore che ha colpito l’anziano. La scoperta è stata fatta da un uomo che passava da quelle parti insieme con suo cane. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso, i sanitari e un’ambulanza del 118 ma ogni sforzo è stato vano perché l’uomo aveva già cessato di vivere (h. 18,00)