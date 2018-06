Sulmona: Angelucci, aspettiamo ancora una proposta dal Cescot per i fitti non saldati al Comune.

Sulmona, 18 giugno- “Siamo ancora in attesa di ricevere dal Cescot una proposta di soluzione per quanto riguarda i fitti non saldati al Comune. L’ attività di formazione professionale portata avanti fino ad ora dal Cescot, in collaborazione con altre realtà, è stata una lodevole iniziativa per la nostra città, rivolta soprattutto ai giovani nell’ottica di sbocchi occupazionali nello specifico settore. E’ necessario precisare, però, che non corrisponde al vero quanto è stato dichiarato in un’intervista alla stampa, secondo cui gli assessori comunali avrebbero dato indicazioni contrastanti. Nell’ultimo incontro con i vertici del Cescot avvenuto prima di Pasqua, era stato stabilito, con una stretta di mano, non solo l’immediato sgombero dei locali, poi avvenuto, ma la presentazione di una proposta al Comune per la soluzione degli arretrati, la quale non è stata ancora ottemperata”. E’ quanto replica il vicesindaco Nicola Angelucci, il quale spiega

“Siamo sempre stati chiari durante i vari incontri e siamo soddisfatti di aver risolto i problemi di spazio per i locali dell’ex sede della Croce Rossa adibita poi a scuola, ospitando i bambini della “Lombardo-Radice”. Continueremo a lavorare al fine di recuperare ulteriori aree per consentire agli alunni di poter svolgere regolarmente le attività sportive. Auspichiamo che possa essere formulata al più presto la proposta di risoluzione del pregresso da parte del Cescot, così che l’amministrazione potrà attivarsi nell’individuare sedi alternative, affinché possano riprendere nella nostra città i corsi di formazione del settore alimentare e dell’arte bianca”. (h. 18,00)