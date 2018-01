Sulmona, 7 gennaio– Giornata storica per la Giostra cavalleresca di Sulmona. Ieri a Roma hanno sventolato le bandiere e hanno rullato i tamburi al suono delle chiarine dei Borghi e sentieri, protagonisti della 33esima edizione di Viva la Befana, la manifestazione organizzata dall’associazione Libere famiglie associate d’Europa, che vede la p+artecipazione dei più importanti gruppi di rievocazione storica e folklore di tutta Italia. Oltre 150 i figuranti che partendo da Castel Sant’Angelo hanno sfilato in corteo lungo via della Conciliazione fino ad arrivare in Piazza San Pietro.

Due ali di folla hanno applaudito calorosamente gli eleganti costumi e i simboli della Giostra cavalleresca. Una nuova esperienza che ha portato i costumi e i colori della Giostra oltre i confini regionali come era già successo recentemente nelle trasferte di San Marino e Boston. Migliaia di telefonini hanno ripreso e fotografato il suggestivo passaggio del corteo che ha emozionato proprio tutti. In piazza San Pietro c’è stato il saluto di Papa Francesco e la sua benedizione a tutti i gruppi presenti a conclusione dell’Angelus.A guidare la delegazione sulmonese c’erano i Presidenti dell’Associazione Mimmo Taglieri e Massimo Antonini (h.9,00)