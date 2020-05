Sulmona: anche il MCL Abruzzo in prima linea nella battaglia per il “Luogo del cuore”FAI

Sulmona, 21 maggio– IL Movimento Cristiano Lavoratori di Abruzzo & Molise aderisce con entusiasmo al Comitato Promotore dell’ Eremo di San Celestino V (presieduto da Mons. Michele Fusco), affinché esso diventi il “ Luogo del Cuore “ del prestigioso Fondo Ambiente Italiano 2020, lanciato dalla Città di Sulmona .

Un importante riconoscimento, che si inserirebbe nella stessa valorizzazione del turismo religioso, che vede già un proto collo d’intesa firmato dalla Regione Abruzzo con la Conferenza Episcopale Abruzzese- Molisana . Da San Gabriele dell’Addolorata (con 2 milioni di visitatori) al Miracolo Eucaristico di Lanciano (con oltre 250.mila presenze),passando per lo stesso Santuario di San Pietro della Ienca, il primo in Europa dedicato a San Giovanni Paolo II , di cui si sono celebrati i cento anni dalla sua nascita , proprio quest’anno.

“Un doveroso riconoscimento per il “ Papa del Gran Rifiuto ”- spiega il Presidente Sergio Venditti- celebrato anche dalle memorabili pagine de “ l’ Avventura di un Povero Cristiano”, dello scrittore pescinese Ignazio Silone (Premio Campiello 1968). Il dramma di Pietro Angelerio (nato in Molise) , ma divenuto l’eremita del Morrone, prima di ascendere al soglio di Pietro e lasciare la sua impronta nella Chiesa Universale anche attraverso la Perdonanza Celestiniana , che da 726 anni culmina nell’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio dell’ Aquila , precursore dello stresso Giubileo Universale della Chiesa Cattolica ,istituito nel 1300.Quindi una grande tradizione storica, culturale e religiosa, che va valorizzata in tutte le sedi, anche come occasione di sviluppo di tutte le preziose aree interne del nostro Abruzzo”(h.19,30)