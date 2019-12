Sulmona, anche il M5S sulla vicenda della Carta dei Comuni

Sulmona, 21 dicembre- Eravamo stati critici alla presentazione e lo siamo adesso che la Carta dei Comuni, così come annunciato, è stata approvata. Una firma che è una sigla all’idea, quella apposta ieri sera sulla carta nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, durante l’assemblea dei sindaci dei 15 Comuni coinvolti nel progetto “M.I.T.O. Empowerment delle istituzioni locali”. Lo scrive in una lunga nota il M5S di Sulmona

Cosa va bene e cosa non va bene: l’idea è potenzialmente giusta, i propositi, si legge nel documento, rispettabili ma sono i tempi di attuazione per REALIZZARE qualcosa di concreto che ci preoccupano. Perché di cose a Sulmona ne sono state dette tante, da questa amministrazione, ai tempi della campagna elettorale. La reale situazione della macchina amministrativa, che dovrebbe attuare questo come altri progetti, è quella di una macchina ingolfata, scarna di personale e bloccata sulle scrivanie e il dubbio che non riesca a mettere in condizioni nemmeno di partire quest’ennesimo progetto è forte… soprattutto quando anche per le più piccole cose i cittadini sulmonesi aspettano anni e anni. Solo le lettere con aggiornamento Tari sono repentine efficienti e puntuali (poco prima di Natale naturalmente).

E se il sindaco di Sulmona scrive ai cittadini col cuore in mano sentendosi offesa per le avventate parole di qualche propagandista maleducato, noi, come cittadini, ci sentiamo innanzitutto di dissociarci da tali atteggiamenti pretestuosi e poco signorili, perché difendiamo fino a proteggere la sua dignità, la sua volontà, e il suo incarico (fino a quando scadrà il mandato oppure i vortici caotici di mino-maggioranza non troveranno più “supporti” d’interesse) ma diciamo al sindaco di Sulmona, che siamo i primi a sentirci traditi da un’amministrazione che non è stata in grado di mantenere quelle promesse che aveva annunciato. Ora, intempestivamente, nuove promesse di una giunta, senza una maggioranza politica veramente tale ma che si poggia su quelle stratificazioni fallimentari che hanno ridotto una bellissima città allo stremo.

Ci dice il sindaco: “Con i sindaci abbiamo approfondito 4 linee di sviluppo strategico collettivo, che abbiamo ritenuto prioritarie, individuando 5 interventi per sostenere lo sviluppo economico territoriale delle Valli Peligna e Sagittario: infrastrutture fisiche e digitali, valorizzazione del patrimonio e dei centri storici, promozione turistica integrata, attrazione dei talenti, promozione dell’imprenditorialità, legata alla tradizione e alla valorizzazione delle eccellenze e peculiarità del territorio, garanzia di servizi e facilitazioni che rendano possibile l’insediamento dei giovani in maniera duratura, la sperimentazione di tecnologie per la prevenzione dei rischi”… Tutto molto bello.

E se questo progetto MITO fosse il miglior progetto mai concepito, la beffa che tinge di grottesco ormai ogni buona volontà è il momento in cui giunge, sono le condizioni in cui vorrebbe attuarsi. I cittadini intravedono benissimo, ormai, la contraddizione tra le altisonanti dichiarazioni, i progetti bellissimi, da una parte e le incapacità e impossibilità reali dall’altra. E’ ancora il tempo di fare promesse, progetti ambiziosi? No. Serve realismo, serve obiettività, serve lealtà: serve un’altra amministrazione.