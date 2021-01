Sulmona: amministrative, per la Lega “la partita è nostra”

Sulmona, 20 gennaio-Una scossa al centro destra per affrontare il lungo percorso che garantirà a Sulmona una nuova guida e un importante traguardo. Chiedono di accelerare i tempi di formazione delle liste per prepararsi in tempo alle elezioni amministrative il portavoce provinciale della Lega, Alberto Di Giandomenico e Ada Di Ianni, responsabile per il Carroccio dell’organizzazione in valle Peligna. Le grandi manovre elettorali dovrebbero interessare, quest’anno, anche la città di Sulmona che sembra però sonnecchiare. -Una scossa al centro destra per affrontare il lungo percorso che garantirà a Sulmona una nuova guida e un importante traguardo. Chiedono di accelerare i tempi di formazione delle liste per prepararsi in tempo alle elezioni amministrative il portavoce provinciale della Lega,, responsabile per il Carroccio dell’organizzazione in valle Peligna. Le grandi manovre elettorali dovrebbero interessare, quest’anno, anche la città di Sulmona che sembra però sonnecchiare.

I due coordinatori, spiegano in una nota, suonano la sveglia e incalzano non solo gli alleati di centro destra, ma il gruppo di sostenitori del segretario Matteo Salvini, affinché si delinei la lista delle candidature e si decida il nome del candidato sindaco. Questo soprattutto per dare certezze alla popolazione che vive, in questa situazione di emergenza, momenti di grande smarrimento. Dubbi che la buona politica deve dissolvere garantendo i cittadini. Coesione e accelerazione sono le parole d’ordine per i due rappresentanti locali del Carroccio: “La partita è nostra, ma dobbiamo fare un altro sforzo per raggiungere la meta. Un traguardo che darà valore a tutto ciò che abbiamo costruito insieme sino ad ora. Per la Lega non mancano le possibilità di un ottimo posizionamento nella città ovidiana. “Subito la lista dei candidati e il candidato sindaco – chiedono i due responsabili – Occorre anche definire i punti principale del programma d’interventi che traghetterà Sulmona verso la ripresa economica”. Fondi europei, stanziamenti statali e regionali in arrivo, sono davvero tante le opportunità che possono fare la differenza tra la sopravvivenza e la ripresa per la città peligna. Treni da non perdere, occasioni da prendere al volo, sottolineano i due salviniani: “ É fatto divieto d’improvvisazione, avanti organizziamoci bene per il prossimo appuntamento con le urne”.